Türkan Şoray, 'Çiçekçi Sokağı Cinayeti'nin galasına katıldı. 20'inci yüzyılın başında, İstanbul Çiçekçi Sokağı'nda faili meçhul bir cinayet konusunun, kadına uygulanan cinsel şiddetin ve sonuçlarının anlatıldığı oyunda başrolleri Deniz Türkali, Altan Gördüm Özdemir Çiftçioğlu, Damla Cercisoğlu, Gökmen Kasabalı, Berkay Şengil ve Sadi Özen paylaşıyor.
Türkan Şoray'ın yanı sıra Nevra Serezli, Göksel Kortay, Aydan Şener, Burçin Bildik, Atilla Atasoy, Ayşe Kökçü, Dilek Türker ve Serap Tibuk da 'Çiçekçi Sokağı'nın ilk gösterimini izledi.
Türkan Şoray, 'Çiçekçi Sokağı Cinayeti'ni oldukça beğendiğini belirterek oyunun yönetmeni Hakan Altıner'i, oyuncularını ve sahneye konulmasında yer alanları kutladı.
Deniz Türkali
Atilla Atasoy
Aydan Şener
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