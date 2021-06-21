Singer'in çoğunluk hissesi satılıyor

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Türk dikiş makinesi sektörünün yüzde 90 payına sahip olan Singer Türkiye’nin, bağlı bulunduğu Ares Capital Corporation’a ait SVP Worldwide/ SVP- Singer Holdings’in çoğunluk hissesi Platinum Equity’e satılıyor. Global özel sermaye şirketi olarak faaliyet gösteren Platinum Equity ile kesin anlaşma sağlanan satın almada, ilgili sürecin 2021 yılının 3’üncü çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.

SVP Worldwide, Singer, Husqvarna, Viking ve Pfaff markalarıyla tüm dünyada satılan her 10 dikiş makinesinin üçünden fazlasını üretiyor. Şirket, Ares çatısı altında önemli ölçüde büyüme sağlayarak, yaklaşık 3 yıldır 150’den fazla yeni ürünü piyasaya sunarak, 700’den fazla yeni çalışan istihdam etti ve ürün geliştirmeye 100 milyon doların üzerinde bir kaynak ayırdı.

SVP Worldwide’ın çoğunluk hisselerinin yeni sahibi Platinum Equity, yönetimi altında bulunan varlıklarla 25 milyar doları aşan lider bir global özel sermaye şirketi olarak faaliyet gösteriyor.