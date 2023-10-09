Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Pusu kurup eski eşine ateş açtı, yanındaki kadını yaraladıktan sonra intihar etti

        SİNOP'taberaberinde kadın arkadaşı Ö.T. ile birlikte pazardan dönen Sinem G., eski kocası Fatih Kalafat'ın (50) silahlı saldırısına uğradı. Çevrede paniğe neden olan olayda kurşunun isabet ettiği Ö.T. ayağından yaralanırken, olaydan sonra tabanca ile kendi başına ateş eden Kalafat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 19:25 Güncelleme: 09.10.2023 - 19:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pusu kurup eski eşine ateş açtı, yanındaki kadını yaraladıktan sonra intihar etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİNOP'taberaberinde kadın arkadaşı Ö.T. ile birlikte pazardan dönen Sinem G., eski kocası Fatih Kalafat'ın (50) silahlı saldırısına uğradı. Çevrede paniğe neden olan olayda kurşunun isabet ettiği Ö.T. ayağından yaralanırken, olaydan sonra tabanca ile kendi başına ateş eden Kalafat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, bugün Sinop'un İncedayı Mahallesi 7 Nolu Sokak'ta meydana geldi. Fatih Kalafat (50), eski eşi Sinem G.´yi evinin çevresinde beklemeye başladı. Bu sırada kadın arkadaşı Ö.T. ile birlikte pazar alışverişinden dönen Sinem G.'ya gören Kalafat, saklandığı arabanın arkasından çıkarak tabanca ile ateş açtı. Sinem G. saldırıdan şans eseri yara almadan kurtulurken yanında bulunan Ö.T., ayağına isabet eden kurşunla yaralandı. Çevrede panik ve korkuya neden olan saldırıdan sonra Kalafat, kendi başına dayadığı tabancayı ateşledi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Ö.T. ile durumu ağır olan Kalafat, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan Fatih Kalafat doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.  Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Netanyahu: Yanıtımız Ortadoğu'yu değiştirecek
        Netanyahu: Yanıtımız Ortadoğu'yu değiştirecek
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        İsrail saldırısını planlayan isim: Misafir
        İsrail saldırısını planlayan isim: Misafir
        Icardi, Galatasaray'da efsaneleşiyor
        Icardi, Galatasaray'da efsaneleşiyor
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "İsrail'deki saldırılarda 9 ABD'li öldü"
        "İsrail'deki saldırılarda 9 ABD'li öldü"
        Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi!
        Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi!
        Okullarda cep telefonunun yasaklanması akran zorbalığını da önleyecek
        Okullarda cep telefonunun yasaklanması akran zorbalığını da önleyecek
        Doktorun feci ölümü! Yangında yaşamını yitirdi
        Doktorun feci ölümü! Yangında yaşamını yitirdi
        Kabine toplandı! Sıcak gündem, önemli başlıklar
        Kabine toplandı! Sıcak gündem, önemli başlıklar
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Akraba aileler arasında boşanma çatışması!
        Akraba aileler arasında boşanma çatışması!
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        KKTC'de yakalanan müteahhitten akılalmaz savunma!
        KKTC'de yakalanan müteahhitten akılalmaz savunma!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla müsaade etmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla müsaade etmeyeceğiz
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        "Kayıp için mucize gerek"
        "Kayıp için mucize gerek"
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş

        Benzer Haberler

        Sinop'ta kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Sinop'ta kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Sinop'ta tartıştığı eski karısının yanındaki kadın arkadaşını vuran kişi in...
        Sinop'ta tartıştığı eski karısının yanındaki kadın arkadaşını vuran kişi in...
        Sinop'ta Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında kermes düzenlendi
        Sinop'ta Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında kermes düzenlendi
        Sinop'ta sahte içki operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Sinop'ta sahte içki operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Sinop Valisi Özarslan, Saraydüzü ilçesini ziyaret etti
        Sinop Valisi Özarslan, Saraydüzü ilçesini ziyaret etti
        Boyabat'ta 7. Çocuk Kitapları Günleri başladı
        Boyabat'ta 7. Çocuk Kitapları Günleri başladı