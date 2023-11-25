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        Üç Bant Bilardo Orta ve Batı Karadeniz Bölge Şampiyonası Sinop'ta başladı

        Sinop'ta 100. yıla özel Üç Bant Bilardo Orta ve Batı Karadeniz Bölge Şampiyonası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 17:35 Güncelleme: 25.11.2023 - 17:55
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        Üç Bant Bilardo Orta ve Batı Karadeniz Bölge Şampiyonası Sinop'ta başladı
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        Sinop'ta 100. yıla özel Üç Bant Bilardo Orta ve Batı Karadeniz Bölge Şampiyonası başladı.

        Türkiye Bilardo Federasyonunca Modi Spor Kulübü'nde düzenlenen turnuvada 9 ilden 32 sporcu mücadele verecek.

        Türkiye Bilardo Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Nurettin Karakurt, gazetecilere, 7 yıl aradan sonra Sinop'ta bölge şampiyonası organizasyonu yaptıklarını dile getirdi.

        Karakurt, "Bilardo Sinop İl Temsilciliği faaliyet programı dahilinde 100. yıla özel düzenlenen şampiyonada İlk gün 32 sporcu eleme usulü maçlarını oynayacak ve elemeler sonunda ilk 16 belirlenecek. Pazar günü çeyrek final, yarı final karşılaşmaları oynanacak ve pazartesi günü final karşılaşmasıyla turnuva sona erecek. Tüm sporculara başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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