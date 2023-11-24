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        Boyabat'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 14:17 Güncelleme: 24.11.2023 - 14:17
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        Boyabat'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

        Hükümet Konağı önünde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

        15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde devam eden kutlamalarda, Boyabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Selahattin Kahya günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

        Programda öğrenciler tarafından şiirler okunarak, müzik dinletisi sunuldu.

        Emekliye ayrılan öğretmenlere hizmet şeref belgeleri takdim edilmesi, adaylığı kaldırılan öğretmenlere de yemin töreni yapılması ve ödül töreniyle program sona erdi.

        Programa, Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hüseyin Coşar, Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın ile protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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