Boyabat'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

Hükümet Konağı önünde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde devam eden kutlamalarda, Boyabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Selahattin Kahya günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Programda öğrenciler tarafından şiirler okunarak, müzik dinletisi sunuldu.

Emekliye ayrılan öğretmenlere hizmet şeref belgeleri takdim edilmesi, adaylığı kaldırılan öğretmenlere de yemin töreni yapılması ve ödül töreniyle program sona erdi.

Programa, Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hüseyin Coşar, Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın ile protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.