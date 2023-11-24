Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Bakan Yumaklı: Sözleşmeli üretimle ilgili bütün yasal düzenlemeleri hallettik

        SİNOP'tadenize Mersin Balığı salım törenine katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticilerin ürettikleri ürünlerin satışıyla ilgili ortaya çıkabilecek sorunlara dikkat çekerek, "Üretim yapıldığında, ürünlerin satılacağı bir pazarın oluşturulması gerekir. Biz sözleşmeli üretimle ilgili bütün yasal düzenlemeleri hallettik. Tip sözleşmeler yaptık. Tip sözleşme ne demek; artık hem üreten hem de bunu alacak olan aralarında bir tane kağıt imzalayarak bu işi çözmeyecek" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 20:38 Güncelleme: 24.11.2023 - 20:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Yumaklı: Sözleşmeli üretimle ilgili bütün yasal düzenlemeleri hallettik
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİNOP'tadenize Mersin Balığı salım törenine katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticilerin ürettikleri ürünlerin satışıyla ilgili ortaya çıkabilecek sorunlara dikkat çekerek, "Üretim yapıldığında, ürünlerin satılacağı bir pazarın oluşturulması gerekir. Biz sözleşmeli üretimle ilgili bütün yasal düzenlemeleri hallettik. Tip sözleşmeler yaptık. Tip sözleşme ne demek; artık hem üreten hem de bunu alacak olan aralarında bir tane kağıt imzalayarak bu işi çözmeyecek" dedi.

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, biri dizi program gerçekleştirmek üzere Sinop´a geldi. Sinop´ta Valiliği ziyaret eden Yumaklı, daha sonra AK Parti Sinop İl Başkanlığı´nda teşkilat mensupları ile buluştu. Burada konuşan Bakan Yumaklı, "Türkiye´nin geleceği için suyu merkeze alan, hangi bölgede hangi ürün en iyi bir şekilde üretilir ve bunun hem oradaki üreticiye hem de memlekete katkısı ne olur çalışmasını başlattık" dedi.

        `ÜRETİCİ VE ALICI ARASINDA TİP SÖZLEŞME İMZALANACAK´

        Her alanda üreticileri desteklediklerini söyleyen Bakan Yumakli, "Bir üreticimiz bir şey ürettiği zaman onun satışıyla alakalı, eğer bir ortam yoksa onun üretimi tabiri caizse zayi oluyor. Biz istiyoruz ki bir ürün üretildiğinde onu alacak olanında hazır hale geleceği bir ortam oluşturalım. Bütün çabamız bu. Hem üretici kazansın hem de bunu satın alıp son tüketiciye ulaştıranlar kazansın. Sizin vasıtanızla Sinop´tan bütün Türkiye kamuoyuna bunu söylemiş olalım. Biz sözleşmeli üretimle ilgili bütün yasal düzenlemeleri hallettik. Tip sözleşmeler yaptık. Tip sözleşme ne demek; artık hem üreten hem de bunu alacak olan aralarında bir tane kağıt imzalayarak bu işi çözmeyecek. Onları imzaladığınızda bu sözleşmeler bizim bakanlığımızda muhafaza altına alınacak. Yarın bir gün bir sorununuz oldu siz bakanlığa diyeceksiniz ki kardeşim siz çözün bunu. Arabulucuk müessesesi getirdik davalarla, mahkemelerle uğraşmayacaksınız" dedi.

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, daha sonra denize Mersin Balığı bırakmak için Sinop Limanı´na gitti. Tekneyle açılan Bakan Yumaklı ve protokol üyeleri, nesli tükenmekte olan yaklaşık 11 bin adet Mersin Balığını Karadeniz´e bıraktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrailli esirlerin takas işlemleri başladı
        İsrailli esirlerin takas işlemleri başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışan emekli de 5 bin TL alacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışan emekli de 5 bin TL alacak
        Eşini 8 kez kurşunladı: Cinayetin sebebi kaynanamın attığı mesajlardır
        Eşini 8 kez kurşunladı: Cinayetin sebebi kaynanamın attığı mesajlardır
        EURO 2024'ün en genciyiz!
        EURO 2024'ün en genciyiz!
        Göçmenler TIR'da nefes alamayınca jandarmayı aradı!
        Göçmenler TIR'da nefes alamayınca jandarmayı aradı!
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        Ekonomi düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'nda
        Ekonomi düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'nda
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracat açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracat açıklaması
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İşte Terim'in eski avukatı Seçil'in eski sevgilisi Candaş Gürol'un ifadesi!
        İşte Terim'in eski avukatı Seçil'in eski sevgilisi Candaş Gürol'un ifadesi!
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        Beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
        Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
        Fenerbahçe, Jesus'la anlaştı!
        Fenerbahçe, Jesus'la anlaştı!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak

        Benzer Haberler

        Boyabat'ta yeni jandarma hizmet binasının temeli atıldı
        Boyabat'ta yeni jandarma hizmet binasının temeli atıldı
        Bakan Yumaklı, Sinop'ta mersin balığı salımı programına katıldı:
        Bakan Yumaklı, Sinop'ta mersin balığı salımı programına katıldı:
        Boyabat'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Boyabat'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Bakan Yumaklı, Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde değişiklik yapıldığını d...
        Bakan Yumaklı, Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde değişiklik yapıldığını d...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Sinop'ta öğretmenlere seslendi:
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Sinop'ta öğretmenlere seslendi:
        Boyabat'ta öğretmenler konser verdi
        Boyabat'ta öğretmenler konser verdi