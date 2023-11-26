Sinop'ta 2 ev ve 6 samanlık yandı Sinop'un Türkeli ilçesinde çıkan yangında 2 ev ile 6 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde çıkan yangında 2 ev ile 6 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Satı köyünde elektrik direğinde yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, köydeki 2 ev ile 6 samanlığa sıçradı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Türkeli ve Ayancık belediyeleri itfaiye ekipleri ile Türkeli Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Kaymakam Safa Kahraman ve Belediye Başkanı Veysel Şahin bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Bu arada, yanan evlerin sahiplerinin hayatta olmadığı, ikametlerin bu kişilerin çocukları tarafından yaz aylarında kullanıldığı öğrenildi.