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        Sinop'ta 2 ev ve 6 samanlık yandı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde çıkan yangında 2 ev ile 6 samanlık kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 06:03 Güncelleme: 26.11.2023 - 06:03
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        Sinop'ta 2 ev ve 6 samanlık yandı
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        Sinop'un Türkeli ilçesinde çıkan yangında 2 ev ile 6 samanlık kullanılamaz hale geldi.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Satı köyünde elektrik direğinde yangın çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, köydeki 2 ev ile 6 samanlığa sıçradı.

        Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Türkeli ve Ayancık belediyeleri itfaiye ekipleri ile Türkeli Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

        Kaymakam Safa Kahraman ve Belediye Başkanı Veysel Şahin bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

        Bu arada, yanan evlerin sahiplerinin hayatta olmadığı, ikametlerin bu kişilerin çocukları tarafından yaz aylarında kullanıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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