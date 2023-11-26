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        Sinop'ta fırtına; çöken ambarın altında kalan kadın öldü

        SİNOP'tafırtınanedeniyle çöken tahıl ambarının altında kalan Nefize Keserci (77), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 15:48 Güncelleme: 26.11.2023 - 15:50
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        Sinop'ta fırtına; çöken ambarın altında kalan kadın öldü
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        SİNOP'tafırtınanedeniyle çöken tahıl ambarının altında kalan Nefize Keserci (77), hayatını kaybetti.

        Olay, Erfelek ilçesi Meydan köyünde meydana geldi. Nefize Keserci, evinin bahçesinde zaman geçirip, dinlenmek için tahıl ambarının altında oturdu. Bu sırada etkili olan fırtına nedeniyle ambar çöktü. Çöken ambarın altında kalan Keserci, yaşamını yitirdi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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