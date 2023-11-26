Sinop'ta fırtına; çöken ambarın altında kalan kadın öldü
SİNOP'tafırtınanedeniyle çöken tahıl ambarının altında kalan Nefize Keserci (77), hayatını kaybetti.
SİNOP'tafırtınanedeniyle çöken tahıl ambarının altında kalan Nefize Keserci (77), hayatını kaybetti.
Olay, Erfelek ilçesi Meydan köyünde meydana geldi. Nefize Keserci, evinin bahçesinde zaman geçirip, dinlenmek için tahıl ambarının altında oturdu. Bu sırada etkili olan fırtına nedeniyle ambar çöktü. Çöken ambarın altında kalan Keserci, yaşamını yitirdi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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