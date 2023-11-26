Sinop'ta şiddetli rüzgarda çöken ambarın altında kalan kadın öldü

Sinop'ta şiddetli rüzgar nedeniyle çöken ambarın altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Erfelek ilçesi Meydan köyünde yaşayan 77 yaşındaki Nefize Keserci, yiyecek almak için evinin önündeki ambara girdi.

Bu sırada bölgedeki şiddetli rüzgar sebebiyle ambar yaşlı kadının üzerine çöktü.

Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerince göçükten çıkarılan kadının yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Keserci'nin cenazesi incelemenin ardından Erfelek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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