Sinop'ta seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Toplantıda, seçimlerin huzur ve güven içinde gerçekleşebilmesi için alınan güvenlik tedbirleri görüşüldü.

Vali Mustafa Özarslan başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, Vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, TCSG 72 Komutanı Yüzbaşı Mustafa Eray ve diğer ilgililer katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.