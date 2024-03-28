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        Sinop'ta seçim güvenliği toplantısı yapıldı

        Sinop'ta pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 18:02 Güncelleme: 28.03.2024 - 18:02
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        Sinop'ta seçim güvenliği toplantısı yapıldı
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        Sinop’ta pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

        Vali Mustafa Özarslan başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, Vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, TCSG 72 Komutanı Yüzbaşı Mustafa Eray ve diğer ilgililer katıldı.

        Toplantıda, seçimlerin huzur ve güven içinde gerçekleşebilmesi için alınan güvenlik tedbirleri görüşüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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