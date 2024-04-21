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        Sinoplu kooperatif üyesi kadınlar "balıklı mantı" üretiyor

        GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Sinop'ta, kooperatif üyesi kadınlar, meşhur Sinop mantısını çeşitlendirerek "balıklı mantı" üretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 11:58 Güncelleme: 21.04.2024 - 11:58
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        Sinoplu kooperatif üyesi kadınlar "balıklı mantı" üretiyor
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        GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Sinop'ta, kooperatif üyesi kadınlar, meşhur Sinop mantısını çeşitlendirerek "balıklı mantı" üretti.

        Bir santimetre kalınlığında açılan hamurla hazırlanan, yarısı cevizli, yarısı sarımsaklı yoğurtla aynı tabakta servis edilen coğrafi işaretli Sinop mantısı balıkla buluşunca farklı bir lezzet ortaya çıktı.

        Sinop Kadın Emeğini Kalkındırma Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi bünyesinde yer alan kadınlar tarafından levrek balığından yapılan ve kentte düzenlenen Lakerda Festivali'nde ilk kez lezzet tutkunlarının beğenisine sunulan balıklı mantı, talep üzerine üretiliyor.

        Dokuz kadın üyesi bulunan kooperatifteki üç kadın tarafından üretimi yapılan balıklı mantılar özellikle yaz sezonunda müşterilere sunulmak üzere hazırlanarak derin dondurucuda stoklanıyor. Yaz sezonu dışında talep olması halinde de isteyen kişilere mantı yapılarak ikram ediliyor.

        Sinop Kadın Emeğini Kalkındırma Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Funda Akalın, AA muhabirine, Sinop'un mantısı ile meşhur bir şehir olduğunu söyledi.

        Kenti ziyaret edenlerin mantıyı tatmadan ayrılmadığını vurgulayan Akalın, kadınlar olarak mantı ile yine kentin meşhur taze balığını buluşturmaya karar verdiklerini dile getirdi.

        Akalın, yaptıkları araştırma ve denemelerin ardından hazırladıkları balıklı mantıyı ilk kez Lakerda Festivali'nde katılımcıların beğenisine sunduklarını belirterek, "Arkadaşlarla toplanıp fikir birliği yaptık. Sinop'un mantısı meşhur, balığı da meşhur. 'Neden mantıda balık kullanmayalım' dedik. Birkaç deneme yaptık, biraz araştırma yaptık. Sonrasında lezzetine baktık, çok hoş bir şey çıktı ortaya." dedi.

        Festivalde yaptıkları sunumun ardından kendilerine balıklı mantıyla ilgili çok güzel geri dönüşler olduğunu vurgulayan Akalın, şöyle devam etti:

        "Tadanların geri dönüşü çok güzeldi. Gelen misafirlerimiz bir kez tattıktan sonra tekrar tekrar gelip yedi. Çok güzel olumlu dönüşler olunca bize de umut oldu. Hala devam ediyoruz üretime. Stoklarımız var. Yazın gelecek misafirlerimiz arzu ederlerse tadına bakabilecekler."

        - "Balık kokusunu almıyorsunuz"

        Balıklı mantının diğer mantıdan sadece hamur olarak biraz farklı olduğunu belirten Akalın, "Balığı alıp temizleyip fileto haline getiriyoruz. Kılçıklarını ayıkladıktan sonra kıyma haline getiriyoruz. Daha sonra içine soğanı, baharatı koyup değişik soslarla tatlandırıyoruz. Hamuru normal mantı hamurundan biraz farklı ama açması, katlaması normal Sinop mantısı şeklinde." diye konuştu.

        Akalın, mantının yapımında levreği, koku yapmaması dolayısıyla kullandıklarına işaret ederek, "Bu tür şeylerde levrek ve somon tercih ediliyor. Koku olmadığı için balık kokusunu almıyorsunuz mantının içinde. Dolasıyla biz levreği tercih ettik. Hem balık kokusu yok hem de eti beyaz. Görüntüsü de daha hoş. O yüzden levreği tercih ettik." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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