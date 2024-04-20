Fırtına, Sinop sahilinde yüksekliği 3 metreyi bulan dalgalar oluşturdu

Özellikle kentin iç liman mevkisinde etkili olan fırtına, kentte deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi.

Kentte etkili olan ve saatteki hızı 75 kilometreye kadar çıkan fırtına nedeniyle sahillerde dalgalar meydana geldi.

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