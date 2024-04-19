Sinop'ta kafasına ağaç parçası düşen orman işçisi öldü
Sinop'un Ayancık ilçesinde kafasına ağaç parçası düşen orman işçisi hayatını kaybetti.
Sinop'un Ayancık ilçesinde kafasına ağaç parçası düşen orman işçisi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yarenler köyü Pelitçek Mahallesi'nde ormanlık alanda çalışan orman işçisi Şaban Çetinkaya'nın başına, kesim sırasında ağaç parçası düştü.
Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Çetinkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Çetinkaya'nın cenazesi, incelemelerin ardından Ayancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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