Boyabat'ta çıkan yangında iki katlı ahşap ev yandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.
Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dodurga köyünde Ali Bozdemir'e ait iki katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Boyabat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.