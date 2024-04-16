Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Boyabat'ta IPARD III destekleriyle ilgili çiftçiler bilgilendirildi

        Sinop'un Boyabat ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından "IPARD III Hibe Destek Programı" bilgilendirme semineri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 17:23 Güncelleme: 16.04.2024 - 17:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boyabat'ta IPARD III destekleriyle ilgili çiftçiler bilgilendirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop’un Boyabat ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından "IPARD III Hibe Destek Programı" bilgilendirme semineri düzenlendi.

        Kaymakamlık Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Kaymakam Enver Yılmaz, IPARD III Hibe Destek Programı’nın çiftçilere gelir sağlamak amaçlı olduğunu söyledi.

        Programın tamamen bir hibe desteği olmadığına işaret eden Yılmaz, "Destek alabilmek için sizin koşullara uygun durumda olmanız ve bu işi başarmak için kendinize güvenmeniz gerekiyor. Koşulları uygun olmayanlar bu destekten faydalanamaz. Koşullara uygun durumda olmakla proje aşamalarında da hassasiyet göstererek amaca uygun davranılmalı." dedi.

        Programda ayrıca TKDK iletişim uzmanı Gülay Kural katılımcılara, süt ve besi hayvancılığı, kanatlı hayvan yetiştiriciliği, yumurta tavukçuluğu, su ürünleri, kırmızı et ve et ürünleri işlenmesi, meyve sebze depolama, arıcılık ve bal paketleme, makine parkları ve yenilenebilir enerji sektörlerinin desteklenmesi konularında bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lokanta ve kafelerde KDV'ye zam geliyor
        Lokanta ve kafelerde KDV'ye zam geliyor
        İsrail-İran geriliminde son gelişmeler neler?
        İsrail-İran geriliminde son gelişmeler neler?
        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Gündemde sıcak konular
        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Gündemde sıcak konular
        Kocaeli Valiliği'nden açıklama... 'Sınırı aşan' 3 polis görevden uzaklaştırıldı!
        Kocaeli Valiliği'nden açıklama... 'Sınırı aşan' 3 polis görevden uzaklaştırıldı!
        İran medyası İsrail saldırısının ayrıntılarını yazdı
        İran medyası İsrail saldırısının ayrıntılarını yazdı
        Golden Gate Gazze için trafiğe kapatıldı
        Golden Gate Gazze için trafiğe kapatıldı
        Galatasaray kâr açıkladı
        Galatasaray kâr açıkladı
        Erken yaşta makyaj yapanlara uyarı!
        Erken yaşta makyaj yapanlara uyarı!
        Johnny Depp kale alıyor
        Johnny Depp kale alıyor
        "Programımızı daha da güçlendireceğiz"
        "Programımızı daha da güçlendireceğiz"
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Icardi, Alex'in rekoruna göz dikti!
        Icardi, Alex'in rekoruna göz dikti!
        Bayram ziyaretinde dehşet! Polis memuru eşini öldürdü!
        Bayram ziyaretinde dehşet! Polis memuru eşini öldürdü!
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Kan donduran ihbar... "Birini öldürdüm gelin!"
        Kan donduran ihbar... "Birini öldürdüm gelin!"
        Reisi'den sert açıklama, İsrail'de savaş kabinesi yeniden toplanıyor
        Reisi'den sert açıklama, İsrail'de savaş kabinesi yeniden toplanıyor
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu

        Benzer Haberler

        Sinop'ta okul çevrelerinde denetim yapıldı
        Sinop'ta okul çevrelerinde denetim yapıldı
        Sinop'ta çıkan orman yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü
        Sinop'ta çıkan orman yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü
        Sinop'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Sinop'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Sinop'ta ölü yunuslar karaya vurdu
        Sinop'ta ölü yunuslar karaya vurdu
        Sinop'ta temizlik için çıktığı çatıdan düşüp öldü
        Sinop'ta temizlik için çıktığı çatıdan düşüp öldü
        Sinop'ta temizlik yaptığı çatıdan düşen kişi öldü
        Sinop'ta temizlik yaptığı çatıdan düşen kişi öldü