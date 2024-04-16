Boyabat'ta IPARD III destekleriyle ilgili çiftçiler bilgilendirildi

Sinop’un Boyabat ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından "IPARD III Hibe Destek Programı" bilgilendirme semineri düzenlendi.

Kaymakamlık Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Kaymakam Enver Yılmaz, IPARD III Hibe Destek Programı’nın çiftçilere gelir sağlamak amaçlı olduğunu söyledi.

Programın tamamen bir hibe desteği olmadığına işaret eden Yılmaz, "Destek alabilmek için sizin koşullara uygun durumda olmanız ve bu işi başarmak için kendinize güvenmeniz gerekiyor. Koşulları uygun olmayanlar bu destekten faydalanamaz. Koşullara uygun durumda olmakla proje aşamalarında da hassasiyet göstererek amaca uygun davranılmalı." dedi.