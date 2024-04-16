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        Sinop'ta okul çevrelerinde denetim yapıldı

        Sinop'ta emniyet ekiplerince okul çevrelerinde denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 16:08 Güncelleme: 16.04.2024 - 16:08
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        Sinop'ta okul çevrelerinde denetim yapıldı
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        Sinop’ta emniyet ekiplerince okul çevrelerinde denetim gerçekleştirildi.

        Valilikten açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik çalışma kapsamında okul çevrelerinde 40 ekip 133 personelinin katımıyla denetim yapıldı.

        Bu kapsamda 91 okul çevresinde uygulama yapan ekipler, metruk binalar, iş yerleri ile park ve bahçelerde kontrol gerçekleştirdi.

        Herhangi bir suç unsuruna rastlanılmayan denetimde bir öğrenci servis aracı sürücüsüne 1506 lira cezai işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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