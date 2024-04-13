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        Sinop'ta balıkçı teknesine eşlik eden yunuslar görüntülendi

        Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında balıkçı teknesine eşlik eden yunuslar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 13:38 Güncelleme: 13.04.2024 - 13:38
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        Sinop'ta balıkçı teknesine eşlik eden yunuslar görüntülendi
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        Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında balıkçı teknesine eşlik eden yunuslar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        İlçede tekneleriyle denize açılan balıkçılar, kıyıya seyir halinde oldukları sırada yunus sürüsü ile karşılaştı.

        Balıkçılar, uzun süre kendilerine eşlik eden yunusları ilgiyle izleyerek cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı.

        Tekneyle yarışan yunusların bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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