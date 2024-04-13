Sinop'ta balıkçı teknesine eşlik eden yunuslar görüntülendi
Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında balıkçı teknesine eşlik eden yunuslar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında balıkçı teknesine eşlik eden yunuslar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İlçede tekneleriyle denize açılan balıkçılar, kıyıya seyir halinde oldukları sırada yunus sürüsü ile karşılaştı.
Balıkçılar, uzun süre kendilerine eşlik eden yunusları ilgiyle izleyerek cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı.
Tekneyle yarışan yunusların bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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