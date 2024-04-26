Boyabat'ta çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen yandı.
Sinop’un Boyabat ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen yandı.
İlçeye bağlı Koçak köyünde Şenol Kuşlu’ya ait tek katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Ev sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine Boyabat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından ev kullanılamaz hale geldi.
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