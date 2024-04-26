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        Boyabat'ta çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

        Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 14:08 Güncelleme: 26.04.2024 - 14:21
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        Boyabat'ta çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
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        Sinop’un Boyabat ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen yandı.

        İlçeye bağlı Koçak köyünde Şenol Kuşlu’ya ait tek katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Ev sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine Boyabat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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