Boyabat'ta 23 Nisan Çocuk Bilim Şenliği yapıldı
Sinop'un Boyabat ilçesinde Sinop Üniversitesi tarafından "23 Nisan Çocuk Bilim Şenliği" gerçekleştirildi.
Sinop’un Boyabat ilçesinde Sinop Üniversitesi tarafından "23 Nisan Çocuk Bilim Şenliği" gerçekleştirildi.
Abdurrahman Güneş İlkokulu bahçesindeki etkinlikte, çocuklar tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.
Ardından üniversite öğrencileri tarafından çocuklara yönelik çeşitli bilimsel deneyler hakkında bilgiler verildi.
Çocukların müzik eşliğinde eğlenmesiyle sona eren programa, Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hasan Kara ve diğer ilgililer katıldı.
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