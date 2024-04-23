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        Sinop'ta kek paketlerinde uyuşturucu bulunmasına ilişkin 3 kişi tutuklandı

        Sinop'ta, kek paketleri içinde uyuşturucu madde ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 14:45 Güncelleme: 23.04.2024 - 14:45
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        Sinop'ta kek paketlerinde uyuşturucu bulunmasına ilişkin 3 kişi tutuklandı
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        Sinop'ta, kek paketleri içinde uyuşturucu madde ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Boyabat ilçesinde durdurulan bir araç ve içindeki 3 şüpheli arandı.

        Araçtaki aramalarda, kek paketleri içerisine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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