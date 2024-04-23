Sinop'ta kek paketlerinde uyuşturucu bulunmasına ilişkin 3 kişi tutuklandı
Sinop'ta, kek paketleri içinde uyuşturucu madde ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Sinop'ta, kek paketleri içinde uyuşturucu madde ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Boyabat ilçesinde durdurulan bir araç ve içindeki 3 şüpheli arandı.
Araçtaki aramalarda, kek paketleri içerisine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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