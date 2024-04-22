Türkeli'de çıkan baca yangını söndürüldü
Sinop'un Türkeli ilçesinde çıkan baca yangını söndürüldü.
Sinop’un Türkeli ilçesinde çıkan baca yangını söndürüldü.
İlçe merkezi, Güzelyurt Mahallesi’nde bir apartmanın baca kısmında yangın çıktı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Türkeli Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Yangın sonrası apartmanın baca kısmında hasar oluştu.
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