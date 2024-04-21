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        Sinop'ta tarla süren kişi çapa makinesine ayağını kaptırdı

        Sinop'ta tarla süren kişi çapa makinesine ayağını kaptırarak yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 16:30 Güncelleme: 21.04.2024 - 16:30
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        Sinop'ta tarla süren kişi çapa makinesine ayağını kaptırdı
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        Sinop'ta tarla süren kişi çapa makinesine ayağını kaptırarak yaralandı.

        Türkeli ilçesi Kuz köyünde tarla süren Osman Ç. (58) çapa makinesine ayağını kaptırdı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Osman Ç, 112 Acil Sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Yaralı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

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