Boyabat'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç elektrik telini kopardı

Belediye ekipleri devrilen ağacı parçalara bölerek yoldan kaldırdı. YEDAŞ ekipleri de elektrik telini onararak hatta tekrar elektrik verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. YEDAŞ ekipleri de hattaki akımı kesti.

Gökdere Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki bir evin önündeki kavak ağacı, rüzgarın etkisiyle üzerine devrildiği elektrik telinin kopmasına neden oldu.

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