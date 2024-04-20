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        Boyabat'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç elektrik telini kopardı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, elektrik teline zarar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 20:47 Güncelleme: 20.04.2024 - 20:47
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        Boyabat'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç elektrik telini kopardı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, elektrik teline zarar verdi.

        Gökdere Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki bir evin önündeki kavak ağacı, rüzgarın etkisiyle üzerine devrildiği elektrik telinin kopmasına neden oldu.

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. YEDAŞ ekipleri de hattaki akımı kesti.

        Belediye ekipleri devrilen ağacı parçalara bölerek yoldan kaldırdı. YEDAŞ ekipleri de elektrik telini onararak hatta tekrar elektrik verdi.

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