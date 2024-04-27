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        Diktiği fidanlarla doğaya katkı veren Hikmet Kaya, öğrencilerle buluştu

        Sinop'un Boyabat ilçesinde milyonlarca fidanı toprakla buluşturan emekli orman işletme şefi Hikmet Kaya, Cengiz Topel Ortaokulu öğrencileriyle söyleşide bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 13:14 Güncelleme: 27.04.2024 - 13:14
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        Diktiği fidanlarla doğaya katkı veren Hikmet Kaya, öğrencilerle buluştu
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde milyonlarca fidanı toprakla buluşturan emekli orman işletme şefi Hikmet Kaya, Cengiz Topel Ortaokulu öğrencileriyle söyleşide bir araya geldi.

        Boyabat Cengiz Topel Ortaokulu'nun daveti üzerine öğrencilerle bir araya gelen Kaya, meslek hayatındaki çalışmalarını anlattı.

        Kaya, okulun salonundaki söyleşide, hizmet süresi boyunca ekibiyle 10 bin 190 hektar çorak araziye 25 milyon fidan dikimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Emekli olduktan sonra da ağaç ve orman sevgisinin bitmediğini belirten Kaya, "Ağacı, ormanı, yeşili sevdirmek için meslek hayatım boyunca edindiğim tecrübelerimi gelecek nesillere örnek olması amacıyla bir kitapta belgeselleştirmek istedim. 2004 yılında 'Toprak Yeşerince' isimli kitabımı yayınladım. Kitabımda Boyabat'ın çorak durumdan nasıl ormanlık yeşile döndüğünü kaydettiğim 250 fotoğrafla belgeledim." dedi.

        Doğru, dürüst ve planlı çalışıldığında başarılamayacak iş olmadığını vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

        "Boyabat'ın çevresini ve Kolaz Çayı çevresini ağaçlandırıp ilçe merkezini ve Kolaz Çayı havzasındaki tarım arazilerini sel tehlikesinden kurtardık, erozyonu önledik ancak orman yangınları konusunda istediğimiz başarıyı yakalayamadık. Hala ormanlık alanlarda piknik yapma, mantar toplama, hayvan otlatma ve bunun gibi nedenlerle tedbirsiz ve ihmalkarlığımızdan orman yangınları ciğerlerimizi yakmaya devam ediyor. Sizlerden isteğimiz, ormanı evinizin bahçesindeki bir meyve ağacı gibi düşünün ve koruyun."

        Söyleşi sonunda öğrencilerin sorularını da cevaplayan Kaya, öğrencilere ormanı ve yeşili hatırlatan hediyeler verdi.

        Söyleşinin ardından Kaya'ya okul müdürü İsmail Sancak tarafından plaket sunuldu, öğrenciler de yaptıkları portreyi hediye etti.

        Sancak, öğrencilerle ağaç, orman ve doğayı sevme hakkında söyleşi yapan Kaya'ya teşekkür ederek, örnek yaşantısı, hayat tecrübesi, vatan, millet ve doğa sevgisinin öğrencilere unutamayacakları bir anı ve yol gösterici olacağını söyledi.

        Daha sonra okul bahçesine, Boyabat Orman Müdürlüğü tarafından gönderilen fidanlar dikildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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