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        Gerze'ye içme suyu sağlanması için çalışmalar devam ediyor

        Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Erfelek Barajı'ndan Gerze ilçesine içme suyu sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 15:32 Güncelleme: 26.04.2024 - 15:47
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        Gerze'ye içme suyu sağlanması için çalışmalar devam ediyor
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        Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Erfelek Barajı'ndan Gerze ilçesine içme suyu sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

        DSİ Samsun Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik, beraberindeki teknik heyet ile çalışmaların devam ettiği alanda incelemede bulundu.

        Çalışmalar hakkında bilgi alan Çelik, yapımına devam edilen Gerze içme suyu isale hattı ikmali projesinde bugüne kadar 18 bin metre düktil boru döşendiğini söyledi.

        Kalan 13,5 kilometre borunun montajı için çalışmaların devam ettiğini anlatan Çelik, "Projenin tamamlanmasıyla Erfelek Barajı içme suyu arıtma tesisinden Gerze ilçe merkezi ile 15 köye memba kalitesinde içme suyu sağlanacak." dedi.

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