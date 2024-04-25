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        Sinop'ta 1. Mersin Balığı Çalıştayı düzenlendi

        Sinop Üniversitesi ev sahipliğinde 1. Mersin Balığı Çalıştayı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 17:32 Güncelleme: 25.04.2024 - 17:32
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        Sinop'ta 1. Mersin Balığı Çalıştayı düzenlendi
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        Sinop Üniversitesi ev sahipliğinde 1. Mersin Balığı Çalıştayı gerçekleştirildi.

        Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli'nde düzenlenen ve yarın sona erecek çalıştayın ilk gününde, Türkiye'de mersin balığı yetiştiriciliği ele alındı.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, burada yaptığı konuşmada, Türk somonunda olduğu gibi mersin balığı üretiminde de karar aşamasında olduklarını söyledi.

        Bugün itibarıyla ülkenin herhangi bir noktasında mersin balığı yetiştiriciliği yapan kişilere kilogram başına 3 lira destek sağlandığını belirten Atalay, "Mersin balığı son derece önemli bir balık. Tarihi bir miras olan mersin balığını korumamız gerekiyor. Ülkemizde avcılığıyla ilgili sınırlamalar getirilmiş. 1997’de ise tamamen yasaklandı. Halen yasaklar devam ediyor. Dünyaya baktığımız zaman, mersin balığı iki amaçla üretiliyor. Bir havyar, bir de eti için. Etine bakarsanız, Avrupa’da kilogramını 6 ila 10 dolar arasında alabiliyorsunuz. Havyarı ise Amerika’da 300 ila 2 bin bin dolar arasında." ifadelerini kullandı.

        Türkiye'de mersin balığı üretimi yapıldığına işaret eden Atalay, "Amasya, Bolu ve diğer bazı tesislerde mersin balığı yetiştiriciliği yapıyoruz. Bu konuda da başarılı gidiyoruz. Bizim sularımızda yetişen balıklardan elde edilen havyar, dünyanın her yerinde tüketiliyor." dedi.

        Atalay, mersin balığının üretiminin artırılması ve gelecek nesillere aktarılabilmesi için çalıştayda alınan karar ve önerileri çok önemsediklerini söyledi.

        Çalıştay, daha sonra akademisyenlerce yapılan sunumlarla devam etti.

        Çalıştaya Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, farklı üniversitelerden çok sayıda akademisyen ve balıkçı kooperatiflerinin temsilcileri katıldı.

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