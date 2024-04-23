Sinop'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Sinop'un Ayancık, Boyabat, Türkeli, Saraydüzü, Erfelek ve Durağan ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Sinop’un Ayancık, Boyabat, Türkeli, Saraydüzü, Erfelek ve Durağan ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Ayancık ilçesinde Gazi Stadyumu’nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Öğrenciler tarafından çeşitli gösterilerin sunulduğu tören, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.
Törene, Kaymakam Recep Hasar, Belediye Başkanı Hayrettin Kaya, diğer ilgililer ve öğrenci velileri katıldı.
- Boyabat
Boyabat’ta, Hükümet Konağı önündeki tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kapalı Spor Salonu'nda devam eden törende, günün anlam ve önemini belirten şiirler okunarak konuşmalar yapıldı.
Program sonunda çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Kaymakam Enver Yılmaz ve protokol tarafından başarı belgeleri verildi.
- Saraydüzü
Saraydüzü ilçesindeki tören İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Kayar tarafından Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
Türkaylar İlkokulu’ndaki programda ise öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler yapıldı.
Törene Kaymakam Davut Boztaş, Belediye Başkanı Ferdi Canoğlu ve diğer ilgililer katıldı.
- Türkeli
Türkeli ilçesindeki tören ise Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı.
Burada İlçe Millî Eğitim Müdürü Recep Anar, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Huzur Dinçel Stadyumu’nda gerçekleştirilen programda ise öğrencilerce çeşitli gösteriler sunuldu.
Kutlamalar, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesiyle son buldu.
- Erfelek
Erfelek ilçesinde tören İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Şahin’in Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Musa Can Meydanı’nda devam eden törende öğrenciler tarafından halk oyunları ve dans gösterileri sunuldu.
Tören 23 Nisan konulu şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.
- Durağan
Durağan’daki tören Hükümet Konağı önünde İlçe Milli Müdürü Süleyman Kaya’nın Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından ilçe meydanındaki kutlamalarda öğrenciler gösteri yaptı.
Kutlamalar, Kaymakam Celal Güngör’ün öğrencilerin bayramlarını kutlamasıyla sona erdi.
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