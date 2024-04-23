Sinop'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından ilçe meydanındaki kutlamalarda öğrenciler gösteri yaptı.

Erfelek ilçesinde tören İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Şahin’in Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Musa Can Meydanı’nda devam eden törende öğrenciler tarafından halk oyunları ve dans gösterileri sunuldu.

Burada İlçe Millî Eğitim Müdürü Recep Anar, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene Kaymakam Davut Boztaş, Belediye Başkanı Ferdi Canoğlu ve diğer ilgililer katıldı.

Türkaylar İlkokulu’ndaki programda ise öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler yapıldı.

Saraydüzü ilçesindeki tören İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Kayar tarafından Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Program sonunda çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Kaymakam Enver Yılmaz ve protokol tarafından başarı belgeleri verildi.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kapalı Spor Salonu'nda devam eden törende, günün anlam ve önemini belirten şiirler okunarak konuşmalar yapıldı.

Törene, Kaymakam Recep Hasar, Belediye Başkanı Hayrettin Kaya, diğer ilgililer ve öğrenci velileri katıldı.

Sinop’un Ayancık, Boyabat, Türkeli, Saraydüzü, Erfelek ve Durağan ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

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