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        Sinop'ta "çocuk polisler" dolandırıcılık olaylarına dikkati çekti

        Sinop'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında hazırlanan klipte "çocuk polisler" dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 19:35 Güncelleme: 22.04.2024 - 19:35
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        Sinop'ta "çocuk polisler" dolandırıcılık olaylarına dikkati çekti
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        Sinop'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında hazırlanan klipte "çocuk polisler" dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

        Kentteki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çocukların yer aldığı bir klip hazırlandı.

        Klipte, asayiş, trafik ve toplum destekli polislik şubesi ekiplerini canlandıran çocuklar, telefonla dolandırıcılık olaylarına dikkati çekerek, vatandaşlardan, kendilerini arayarak polis, asker ve savcı olarak tanıtan kişilere itibar etmemelerini istedi.

        Klipte ayrıca, "çocuk polislerin" trafik ve asayiş denetimi yaptıkları görüntülere de yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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