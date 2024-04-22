Sinop'ta "çocuk polisler" dolandırıcılık olaylarına dikkati çekti
Sinop'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında hazırlanan klipte "çocuk polisler" dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.
Sinop'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında hazırlanan klipte "çocuk polisler" dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.
Kentteki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çocukların yer aldığı bir klip hazırlandı.
Klipte, asayiş, trafik ve toplum destekli polislik şubesi ekiplerini canlandıran çocuklar, telefonla dolandırıcılık olaylarına dikkati çekerek, vatandaşlardan, kendilerini arayarak polis, asker ve savcı olarak tanıtan kişilere itibar etmemelerini istedi.
Klipte ayrıca, "çocuk polislerin" trafik ve asayiş denetimi yaptıkları görüntülere de yer verildi.
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