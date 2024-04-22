Sinop'ta lösemili çocuklar için yüzlerce oyuncak toplandı

Sinop Üniversitesi öğrencileri tarafından lösemili çocuklara moral vermek amacıyla düzenlenen "Çocuklar sevinsin" etkinliğinde yüzlerce oyuncak toplandı.

Üniversitenin "Lösemili Çocuklar Fayda Topluluğu Öğrenci Kulübü"nce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolasıyla gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde kentin farklı noktalarında oyuncak toplama stantları kuruldu.

Sinop Üniversitesi Kampüsü'nde de açılan stantlara vatandaşlar ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Stantlarda ve sosyal medya üzerinden toplanan yüzlerce oyuncak öğrenciler tarafından hediye paketleri haline getirildi.

Arkadaşlarıyla birlikte çocukların yüzünü güldürebilmek için onlara oyuncaklar topladıklarını anlatan Demir, "Çocuklara böyle oyuncaklar hediye etmek insana kendini iyi hissettiriyor. Onun için buradayım. Çarşamba günü de çocuklarla güzel bir etkinliğimiz olacak. Onlarla oyunlar oynayacağız ve hediyeler vereceğiz." dedi.

Sinop Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencisi Özge Demir, AA muhabirine, böyle anlamlı bir etkinlikte yer almaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Demir, oyuncakların toplanmasında kendilerine destek veren herkese teşekkür ederek, "Okulumuz ve şehir merkezinde stantlar açtık. Sosyal medyada paylaşımlar yaparak daha çok insana ulaştık. Herkesin desteğiyle yüzlerce oyuncak toplandı. Katkı sunanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Öğrencilerden Cem Çetin ise 20 öğrenci arkadaşı ile etkinlik boyunca oyuncak topladıklarını belirterek, "Çocukları mutlu edeceğimiz için bizler de çok mutlu oluyoruz. Onların biraz yüzlerinin gülmesine vesile olabilirsek ne mutlu bize. Katkı sunan üniversitemize ve vatandaşlara teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.