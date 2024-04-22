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        Haberler Magazin 117 milyar 205 milyon liranın % 0.54'ü, 3 Türk filminin - Magazin haberleri

        İlk 100'de 3 Türk filmi

        2024 başından bu yana toplam 3.596.238.989 dolar hasılat elde eden ilk 100 film arasına 3 Türk filmi de girdi. 116.969.291.424 liranın 182'de birini onlar aldı

        Giriş: 22.04.2024 - 15:33 Güncelleme: 22.04.2024 - 16:01
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        1

        'Lohusa'

        2024'ün başından bu yana gösterime giren filmler arasında en yüksek hasılatı elde eden ilk 100 film arasında 3 Türk filmi de bulunuyor.

        'Lohusa', 'Kolpaçino 4 4'lük' ve '3391 Kilometre', hasılatlarıyla küresel ölçekte ilk 100 arasında yer aldı.

        2

        'Kolpaçino 4 4'lük

        İlk 100 filmin hasılatı, toplam; 3.596.238.989 Dolar (116.969.291.424 TL)...
        Listede yer alan 3 Türk filminin toplam hasılatı; 100 filmin toplam hasılatının % 0.54'ü...

        3

        '3391 Kilometre'

        Lohusa... 8.746.751 Dolar (48'inci Sırada)
        İzleyici Sayısı... 2.218.011
        • Kolpaçino 4 4'lük... 7.445.372 Dolar (54'üncü Sırada)
        İzleyici Sayısı... 2.100.874
        • 3391 Kilometre... 3.506.051 (85'inci Sırada)
        İzleyici Sayısı... 921.988

        TOPLAM... 19.698.174 Dolar (640.691.973 TL)

        4

        'Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2'

        En çok izlenen 5 film;

        Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2... 695.792.913 Dolar
        Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk... 485.216 Dolar
        Kung Fu Panda 4... 480.306.475
        Bob Marley. One Love... 177.138.001 Dolar
        Hayalet Avcıları: Ürperti... 176.114.270 Dolar

        #lohusa
        #kolpaçino
        #3391 Kilometre
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