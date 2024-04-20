Sinop'ta çapa makinesinin bıçak bölümüne düşen kişi yaşamını yitirdi
Sinop'un Ayancık ilçesinde tarım aletinin içine düşen kişi, hayatını kaybetti.
Sinop'un Ayancık ilçesinde tarım aletinin içine düşen kişi, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Aygördü köyünde başkasına ait tarlada çalışan Yakup Şeker (63), dengesini kaybederek çapa makinesinin bıçak bölümünün içine düştü.
Şeker, olay yerinde hayatını kaybetti.
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