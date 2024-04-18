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        Sinop'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Sinop'un Ayancık ilçesinde otomobilin devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 18:59 Güncelleme: 18.04.2024 - 19:06
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        Sinop'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Sinop'un Ayancık ilçesinde otomobilin devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

        F.I'nın kullandığı 57 EA 153 plakalı otomobil, Yenikonak köyünde kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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