Sinop'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Sinop'un Ayancık ilçesinde otomobilin devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.
Sinop'un Ayancık ilçesinde otomobilin devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.
F.I'nın kullandığı 57 EA 153 plakalı otomobil, Yenikonak köyünde kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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