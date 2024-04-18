Sinop'ta tedavi ve rehabilite edilen yaban hayvanları doğaya salındı

Sinop'ta, Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi ve rehabilitasyon süreçleri tamamlanan yaban hayvanları doğal yaşam alanlarına salındı.

Kentin farklı bölgelerinde vatandaşlar tarafından yaralı ve yardıma muhtaç olarak bulunarak Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen yılan kartalı, şahin ve üç peçeli baykuş yavrusunun tedavi ve rehabilite süreçleri tamamlandı.

Yaklaşık 3 aydır merkezde tedavi ve rehabilite edilen yaban hayvanları sağlıklarına kavuşmalarının ardından Vali Mustafa Özarslan'ın da katıldığı programla doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Vali Özarslan, burada yaptığı konuşmada, dünya üzerindeki tüm canlıların yaşam hakları bulunduğunu söyledi. Bugün doğayla buluşturdukları kuş türlerinin tedavi süreçlerinin ardından tekrar özgürlüklerine kavuştuklarını vurgulayan Özarslan, "Bu merkezimiz yaban hayvanları noktasında çok önemli bir görevi yerine getiriyor. Tedavi ve rehabilite süreçleri titizlikle yürütülen tüm hayvanlarımız sağlıklarına kavuşturularak doğaya salınıyor. Bugün de bu hayvanlarımızdan bazılarını özgürlerine kavuşturduk emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.