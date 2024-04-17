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        Sinop Valisi Özarslan, Boyabat'ta tarihi mekanlarda incelemelerde bulundu

        Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Boyabat ilçesinde tarihi mekanlarda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 17:45 Güncelleme: 17.04.2024 - 17:45
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        Sinop Valisi Özarslan, Boyabat'ta tarihi mekanlarda incelemelerde bulundu
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        Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Boyabat ilçesinde tarihi mekanlarda incelemelerde bulundu.

        Vali Özarslan'a ziyaretinde Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hasan Kara, Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Güzel, Sinop Orman Bölge Müdürü Celal Kanbur ve diğer ilgililer eşlik etti.

        Bazalt Kayalıkları Tabiat Anıtı ve Tarihi Boyabat Kalesi’nde incelemelerde bulunan Vali Özarslan, bölgede yapılan çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

        İncelemelerin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Özarslan, Tarihi Boyabat Kalesi’nin Türkiye'nin en görkemli beş kalesi içinde yer aldığını söyledi.

        Kalenin restore edilerek turizmde kazandırılmasını arzu ettiklerini vurgulayan Özarslan, "Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan kalemizin tarihi dokusunu koruması, turizme kazandırılması ve projenin hayata geçirilmesi için Valilik olarak elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz." dedi.

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