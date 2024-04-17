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        Sinop'ta geleceğin şefleri yöresel lezzetler yarışmasında hünerlerini sergiledi

        Sinop'ta, geleceğin şefi olacak üniversite öğrencileri, yöresel lezzetler yemek yarışmasında maharetlerini ortaya koydu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 15:06 Güncelleme: 17.04.2024 - 15:06
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        Sinop'ta geleceğin şefleri yöresel lezzetler yarışmasında hünerlerini sergiledi
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        Sinop'ta, geleceğin şefi olacak üniversite öğrencileri, yöresel lezzetler yemek yarışmasında maharetlerini ortaya koydu.

        Kentte, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Sinop Üniversitesi ev sahipliğinde "Sinop yöresel lezzetleri ve hamur işleri" yemek yarışması düzenlendi.

        Sinop Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü uygulama mutfağında gerçekleştirilen yarışmada, bölüm öğrencileri, en iyi nokulu, mantıyı ve katlamayı yapabilmek için uğraştı.

        Toplam 15 öğrencinin katılım sağladığı ve hünerlerini sergilediği yarışmada, jüri üyelerince yapılan değerlendirme sonucu birinciliği elde edenlere madalya takdim edildi.

        Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, burada gazetecilere, üniversite olarak kentin turizmine her açıdan katkı sunabilmek adına birçok etkinlik hayata geçirdiklerini söyledi.

        Turizm Haftası olması sebebiyle kentin yöresel lezzetlerinin ön plana çıkarılması için bir yarışma düzenlediklerini anlatan Taşdemir, şöyle konuştu:

        "Tabii Sinop'un coğrafi işaretli üç tane hamur ürünü var. Bir tanesi katlama, bir tanesi nokul, bir tanesi de meşhur mantımız. Bu üç ürünü ayrı ayrı yapıyor öğrencilerimiz. Bu çerçevede hem yemeklerimizi tanıtıyoruz, hem de bu alanlarda öğrencilerimizin yetkinliklerini geliştiriyoruz. Biz üniversite yönetimi olarak böyle etkinliklerin turizme ve öğrencilerimize olan katkısının çok önemli olduğunu düşünüyoruz."

        Nokul yarışmasında birincilik elde eden Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü birinci sınıf öğrencisi Aleyna Kaya, ilk kez nokul yaptığını belirterek, "Daha önce hiç nokul yapmadım. Aslen Yozgatlıyım zaten. Sinop nokulu yapmayı ilk kez burada denedim. Birincilik başarısı elde ettiğim için çok mutlu oldum." dedi.

        Mantı yarışmasında birinci olan Edanur Fidan, kendisinin mantı ile yeni tanıştığını belirterek, “Daha önce hiç bilmediğim bir yemek idi. Kısa süre içerisinde çalışarak öğrenmeye çalıştım. Bu kısa sürede öğrenip yapmak ve sonrasında birincilik elde etmek beni çok mutlu etti. Ben bize katkı sunan tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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