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        Sinop'ta ölü yunuslar karaya vurdu

        Sinop'ta kıyıya vurmuş üç ölü yunus bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 15:56 Güncelleme: 15.04.2024 - 15:56
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        Sinop'ta ölü yunuslar karaya vurdu
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        Sinop'ta kıyıya vurmuş üç ölü yunus bulundu.

        Bostancılı Mahallesi sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, sahilde üç ölü yunus gördü.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Sinop Belediyesi ekiplerince iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden alınan ölü yunuslar, gömülecekleri alana götürüldü.

        Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yetkililerince yunuslardan örmekler alınarak ölüm nedenlerine ilişkin inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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