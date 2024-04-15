Sinop'ta ölü yunuslar karaya vurdu
Sinop'ta kıyıya vurmuş üç ölü yunus bulundu.
Sinop'ta kıyıya vurmuş üç ölü yunus bulundu.
Bostancılı Mahallesi sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, sahilde üç ölü yunus gördü.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Sinop Belediyesi ekiplerince iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden alınan ölü yunuslar, gömülecekleri alana götürüldü.
Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yetkililerince yunuslardan örmekler alınarak ölüm nedenlerine ilişkin inceleme başlatıldı.
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