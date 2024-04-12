Sinop'ta "çakar lamba" bulunan araca 12 bin 878 lira ceza kesildi

Sistem ise ekipler tarafından söküldü.

Araç sahibi ve sürücüye toplam 12 bin 878 lira cezai işlem uygulandı.

İncelemede, araçta mevzuata aykırı ışıklı ve sesli uyarı sistemi olduğu tespit edildi.

Uğur Mumcu Meydanı'nda trafik denetimi yapan ekipler, durdurulan bir otomobilde inceleme yaptı.

Sinop'ta mevzuata aykırı olarak aracında ışıklı ve sesli uyarı sistemi kullandığı tespit edilen sürücüye 12 bin 878 lira ceza verildi.

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