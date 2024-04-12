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        Sinop'ta "çakar lamba" bulunan araca 12 bin 878 lira ceza kesildi

        Sinop'ta mevzuata aykırı olarak aracında ışıklı ve sesli uyarı sistemi kullandığı tespit edilen sürücüye 12 bin 878 lira ceza verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 13:42 Güncelleme: 12.04.2024 - 13:42
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        Sinop'ta "çakar lamba" bulunan araca 12 bin 878 lira ceza kesildi
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        Sinop'ta mevzuata aykırı olarak aracında ışıklı ve sesli uyarı sistemi kullandığı tespit edilen sürücüye 12 bin 878 lira ceza verildi.

        Uğur Mumcu Meydanı'nda trafik denetimi yapan ekipler, durdurulan bir otomobilde inceleme yaptı.

        İncelemede, araçta mevzuata aykırı ışıklı ve sesli uyarı sistemi olduğu tespit edildi.

        Araç sahibi ve sürücüye toplam 12 bin 878 lira cezai işlem uygulandı.

        Sistem ise ekipler tarafından söküldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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