Sinop'ta "çakar lamba" bulunan araca 12 bin 878 lira ceza kesildi
Sinop'ta mevzuata aykırı olarak aracında ışıklı ve sesli uyarı sistemi kullandığı tespit edilen sürücüye 12 bin 878 lira ceza verildi.
Sinop'ta mevzuata aykırı olarak aracında ışıklı ve sesli uyarı sistemi kullandığı tespit edilen sürücüye 12 bin 878 lira ceza verildi.
Uğur Mumcu Meydanı'nda trafik denetimi yapan ekipler, durdurulan bir otomobilde inceleme yaptı.
İncelemede, araçta mevzuata aykırı ışıklı ve sesli uyarı sistemi olduğu tespit edildi.
Araç sahibi ve sürücüye toplam 12 bin 878 lira cezai işlem uygulandı.
Sistem ise ekipler tarafından söküldü.
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