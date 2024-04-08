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        Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü kutlanıyor

        Sinop'un Boyabat, Türkeli ve Gerze ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 14:50 Güncelleme: 08.04.2024 - 14:50
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        Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü kutlanıyor
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        Sinop'un Boyabat, Türkeli ve Gerze ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Boyabat ilçesinde Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mikail Özben tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

        Özben, burada yaptığı konuşmada, gücünü yasalardan, desteğini milletten alan teşkilatlarının milletin gönlünde özel bir yere sahip olduğunu söyledi.

        Türk Polis Teşkilatının vatanın birliği ve bütünlüğü için her zaman görev başında olacağını vurgulayan Özben, “Görevlerimizi ifa etmedeki en büyük gücümüz halkımızın bize olan güveni, yüksek vatan sevgisi ve vazife şuurudur. Milletimizin bize duyduğu güvene layık olmak için onlara en iyi hizmeti sunmak öncelikli vazifemiz olmaya devam edecektir.” dedi.

        Tören, şehit polis için dua edilmesiyle sona erdi.

        Türkeli ilçesinde ise Cumhuriyet Meydanı’ndaki törende, İlçe Emniyet Müdürü Feyyaz Yaşar, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Polislik mesleğinin anlatıldığı şiirlerin okunduğu tören, şehit mezarlarının ziyaret edilmesiyle son buldu.

        Gerze ilçesinde de Hükümet Konağı önündeki törende, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Sevindik tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Sevindik, 1845 yılında kurulan teşkilatlarının kuruluşundan bugüne gücünü kanunlardan, desteğini de halktan aldığını söyledi.

        Geçmişi şanla ve şerefle dolu Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Sevindik, şöyle konuştu:

        "Türk Polis Teşkilatı geçmişine layık bir şekilde, bayrağımızın dalgalandığı bu vatanın her yerinde hizmete devam edecektir. Ülkemizde huzur ve güven ortamının sağlanmasında, terörle mücadelede kazanılan başarı, milletimizin polise olan güveni ve desteği ile daha da artmıştır. Türk polisi kuruluşundan bu yana, Anayasa ve kanunlar doğrultusunda halkının ve milletinin huzuru için fedakarca görevini yaparken, bu uğurda canını feda etmekten çekinmemiştir, bundan sonra da çekinmeyecektir.”

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