Sinop'ta kaçak yolla avlanan 340 kalkan balığı ele geçirildi

Sahil Güvenlik ekiplerince Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen balıklar Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ekiplerince ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtıldı.

Ekiplerce, bölgede yasak olmasına rağmen kaçak yolla avcılık yaptığı tespit edilen bir balıkçı teknesinde arama yapıldı.

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