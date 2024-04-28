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        Sinop'ta kaçak yolla avlanan 340 kalkan balığı ele geçirildi

        Sinop'ta Sahil Güvenlik ekiplerince kaçak olarak avlanan 340 kalkan balığı ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 15:04 Güncelleme: 28.04.2024 - 15:04
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        Sinop'ta kaçak yolla avlanan 340 kalkan balığı ele geçirildi
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        Sinop'ta Sahil Güvenlik ekiplerince kaçak olarak avlanan 340 kalkan balığı ele geçirildi.

        Alınan bilgiye göre, Sinop'un Türkeli ilçesi Güzelkent köyü açıklarında kaçak yolla kalkan balığı avlandığı ihbarı üzerine bölgeye İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce, bölgede yasak olmasına rağmen kaçak yolla avcılık yaptığı tespit edilen bir balıkçı teknesinde arama yapıldı.

        Ekiplerin aramalarında, teknede 340 kalkan balığı ele geçirildi.

        Kaçak yolla avlanan balıkçıklara idari para cezası uygulanırken, kalkan balıklarına ise el konuldu.

        Sahil Güvenlik ekiplerince Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen balıklar Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ekiplerince ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtıldı.

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