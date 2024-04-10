Sinop'ta bayramlaşma programları düzenlendi

Sinop’ta, Ramazan Bayramı dolasıyla bayramlaşma programları düzelendi.

Sinop Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen programda Vali Mustafa Özarslan, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşları kabul ederek, bayramlarını kutladı.

Özarslan, burada yaptığı konuşmada, bayramların birlik ve beraberliğin sergilendiği en özel günler olduğunu belirterek, "Huzur adası Sinop’ta Ramazan Bayramı’nın getirdiği kardeşlik ve huzur ortamının değerini bilerek her daim iyiye ve güzele yönelmeliyiz. Bayramın vesilesiyle anne ve babalarımızı ziyaret ederken yetimleri, öksüzleri, yaşlıları ve şehit ailelerini de ziyaret ederek gönüllerini almayı unutmamalıyız." dedi.