Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Sinop'ta, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 13:03 Güncelleme: 08.04.2024 - 13:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'ta, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

        Çetiner, burada yaptığı konuşmada, teşkilatlarının kurulduğu 1845 yılından bugüne toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla görev yaptığını söyledi.

        Temel hak ve özgürlüklerin korunması gibi çok önemli görevler de üstlenen teşkilatlarının milletin huzuru ve güvenliği için bundan sonra da var gücüyle çalışmaya devam edeceğine vurgu yapan Çetiner, "İlgili polis birimlerimiz, vatandaşlarımızın her derdinde koşup çaldığı ilk kapı, vatandaşın hukuk sistemiyle temas kurduğu başlangıç noktasıdır. Bilinmelidir ki emniyet teşkilatımız devletimize, milletimize ve değerlerimize karşı yapılan her türlü saldırıya karşı mücadelesini kararlılıkla devam ettirecektir." dedi.

        Çetiner ve beraberindeki heyet daha sonra şehit polis memurlarının mezarlarını ziyaret ederek dua etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yolcu uçağının motor kapağı düştü!
        Yolcu uçağının motor kapağı düştü!
        Kazaya giden ambulans emniyet şeridinde ilerleyemedi!
        Kazaya giden ambulans emniyet şeridinde ilerleyemedi!
        Akşener çekildi! Dervişoğlu ve Aydın adaylığını açıkladı!
        Akşener çekildi! Dervişoğlu ve Aydın adaylığını açıkladı!
        Çin'in 'demografik' çıkmazı
        Çin'in 'demografik' çıkmazı
        Süper Kupa maçı Avrupa'nın gündeminde!
        Süper Kupa maçı Avrupa'nın gündeminde!
        İstanbul'da firari maymun şaşkınlığı
        İstanbul'da firari maymun şaşkınlığı
        Süper Kupa'da Mertens'in görüntüsü dikkat çekti!
        Süper Kupa'da Mertens'in görüntüsü dikkat çekti!
        Altında sert yükseliş neyin nesi?
        Altında sert yükseliş neyin nesi?
        Fenerbahçe U19 Takımı'nın tarihe geçen günlüğü...
        Fenerbahçe U19 Takımı'nın tarihe geçen günlüğü...
        Obezite Türkiye'de alarm veriyor!
        Obezite Türkiye'de alarm veriyor!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi
        Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi
        Yanardağ lav püskürttü, bu görüntü ortaya çıktı!
        Yanardağ lav püskürttü, bu görüntü ortaya çıktı!
        Süper Kupa tatil edildi: Şimdi ne olacak?
        Süper Kupa tatil edildi: Şimdi ne olacak?
        7/24 izleniyorlar! "Burada çok ilginç manzaralar görebilirler"
        7/24 izleniyorlar! "Burada çok ilginç manzaralar görebilirler"
        Türk futbolunda kaos bitmiyor!
        Türk futbolunda kaos bitmiyor!
        İkinci elde 'denge' açıklaması
        İkinci elde 'denge' açıklaması
        "Denize yağ boşalttı" iddiası... Yorumları okurken öldü!
        "Denize yağ boşalttı" iddiası... Yorumları okurken öldü!
        Sadece bu faiz 7 yılda tüm varlığı yer
        Sadece bu faiz 7 yılda tüm varlığı yer

        Benzer Haberler

        Sinop'ta, emekli çiftin bir kovanla başlayan arıcılık serüveni 35 yıldır sü...
        Sinop'ta, emekli çiftin bir kovanla başlayan arıcılık serüveni 35 yıldır sü...
        Sinop'taki kazada 5 yaşındaki çocuk öldü, annesi ve babası yaralandı
        Sinop'taki kazada 5 yaşındaki çocuk öldü, annesi ve babası yaralandı
        Dikmen'de şehit polisler için mevlit okutuldu
        Dikmen'de şehit polisler için mevlit okutuldu
        Türkeli'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
        Türkeli'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Sinop'ta kalkan balığı kilosu 800 liradan satılıyor
        Sinop'ta kalkan balığı kilosu 800 liradan satılıyor