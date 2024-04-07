Türkeli'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Türkeli- Kastamonu kara yolunda durdurulan bir araçtaki şüphelinin üzerinde arama yapıldı.

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