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        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 13:26 Güncelleme: 07.04.2024 - 13:26
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        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Ö.H. idaresindeki 55 AIK 896 plakalı otomobil, Bürnük köyünde kontrolden çıkarak karşı şeride geçip S.B'nin kullandığı 07 ATR 596 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan H.Y, A.B, T.K. ve G.K. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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