Ayancık Kaymakamı Hasar'dan şehit ailesine ziyaret

Kaymakam Hasar'a ziyaretinde, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Evcil, İlçe Jandarma Komutanı Samet Türksoy ve İlçe Müftüsü Ömer Faruk Kıvrak eşlik etti.

Daha sonra beraberindekilerle şehidin kabrini ziyaret eden Hasar, şehit Erer için dua etti.

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