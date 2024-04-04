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        Ayancık Kaymakamı Hasar'dan şehit ailesine ziyaret

        Ayancık Kaymakamı Recep Hasar, şehit ailesine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 15:31 Güncelleme: 04.04.2024 - 15:31
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        Ayancık Kaymakamı Hasar'dan şehit ailesine ziyaret
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        Ayancık Kaymakamı Recep Hasar, şehit ailesine ziyarette bulundu.

        Hasar, Şırnak'ta 2006 yılında şehit düşen Jandarma Komando Er Fatih Erer'in Tarakçı köyünde yaşayan ailesini ziyaret ederek, taleplerini dinledi.

        Daha sonra beraberindekilerle şehidin kabrini ziyaret eden Hasar, şehit Erer için dua etti.

        Kaymakam Hasar'a ziyaretinde, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Evcil, İlçe Jandarma Komutanı Samet Türksoy ve İlçe Müftüsü Ömer Faruk Kıvrak eşlik etti.

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