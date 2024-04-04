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        Komandolar geleceğe nefes olmak için fidanları toprakla buluşturdu

        Sinop'ta, "Dünya Ormancılık Haftası" dolayısıyla düzenlenen törende, komandolar geleceğe nefes olmak için fidanları toprakla buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 12:52 Güncelleme: 04.04.2024 - 12:52
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        Komandolar geleceğe nefes olmak için fidanları toprakla buluşturdu
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        Sinop'ta, "Dünya Ormancılık Haftası" dolayısıyla düzenlenen törende, komandolar geleceğe nefes olmak için fidanları toprakla buluşturdu.

        Hafta kapsamında Orman Bölge Müdürlüğünce Osmaniye Mahallesi’nde gerçekleştirilen törende, 300 fidan dikimi yapıldı.

        Törene katılan İl Jandarma Komutanlığı Komando Birliği ekipleri de geleceğe nefes olabilmek için fidanları toprakla buluşturdu.

        Vali Mustafa Özarslan, burada yaptığı konuşmada, fidan dikmenin gelecek adına çok önemli olduğunu ancak bunun yanında mevcut ormanların da korunmasının önem arz ettiğini söyledi.

        Son 10 yıllık verilere göre, Sinop'ta en çok yangının nisan ayında yaşandığının görüldüğünü vurgulayan Özarslan, söz konusu veride anız yakma sonucu çıkan yangınların önemli bir yer tuttuğunu dile getirdi.

        Vatandaşlardan ormanların korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması noktasında anız yakmamalarını isteyen Vali Özarslan, "Nisan ayı bizim açımızdan çok önemli. Çünkü bu ayda rakamlarımız yüksek. Oluşan yangın sayılarımız fazla. Klasik olarak da haziran, temmuz ve ağustos aylarında duyarlı olacağız. Anız yakma konusunda ziraat odalarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı ortak çalışma yapmaya davet ediyorum. Lütfen anızlarımızı yakmayalım. Anızlar da bir canlı. Geri dönüşüm unsuru olarak toprakla onların buluşması lazım." diye konuştu.

        Vali Özarslan, konuşmasının ardından komandolar ve öğrencilerle fidan dikimi gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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