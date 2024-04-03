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        Sinop'un Gerze ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü

        Sinop'un Gerze ilçesinde çıkan örtü yangını büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 09:49 Güncelleme: 03.04.2024 - 09:49
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        Sinop'un Gerze ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü
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        Sinop'un Gerze ilçesinde çıkan örtü yangını büyümeden söndürüldü.

        İlçeye bağlı Guzsökü köyü Sevincer Mahallesi'nde çalılık alanda örtü yangını çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Gerze Orman İşletme Müdürlüğü ile Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

        Yangın, ekiplerce kısa sürede söndürüldü.

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