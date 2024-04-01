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        Sinop'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 12:20 Güncelleme: 01.04.2024 - 12:20
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        Sinop'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı.

        Mehmet Aksoy (70) yönetimindeki 57 AH 429 plakalı otomobil, Çorak köyünde kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrildi.

        Kazada sürücü ile yanındaki eşi Fatma Aksoy yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Aksoy, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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