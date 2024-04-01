Sinop'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı.
Mehmet Aksoy (70) yönetimindeki 57 AH 429 plakalı otomobil, Çorak köyünde kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrildi.
Kazada sürücü ile yanındaki eşi Fatma Aksoy yaralandı.
Sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Aksoy, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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