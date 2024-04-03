Dikmen Belediye Başkanı Acar, mazbatasını aldı
AK Parti'den Dikmen Belediye Başkanı seçilen Adnan Acar, mazbatasını aldı.
AK Parti'den Dikmen Belediye Başkanı seçilen Adnan Acar, mazbatasını aldı.
Belediye Meclisi üyeleriyle Gerze İlçe Seçim Kuruluna gelen Acar'a burada, Seçim Kurulu Başkanı Mücahit Kuzu tarafından mazbatası verildi.
Acar, mazbata töreninde yaptığı konuşmada, kendisini ikinci kez belediye başkanlığı görevine layık gören vatandaşlara teşekkür etti.
Hizmetlerine ara vermeden devam edeceklerini ifade eden Acar, daha yaşanabilir bir Dikmen için her türlü çabayı göstereceklerini kaydetti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.