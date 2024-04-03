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        Dikmen Belediye Başkanı Acar, mazbatasını aldı

        AK Parti'den Dikmen Belediye Başkanı seçilen Adnan Acar, mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 14:44 Güncelleme: 03.04.2024 - 14:44
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        Dikmen Belediye Başkanı Acar, mazbatasını aldı
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        AK Parti'den Dikmen Belediye Başkanı seçilen Adnan Acar, mazbatasını aldı.

        Belediye Meclisi üyeleriyle Gerze İlçe Seçim Kuruluna gelen Acar'a burada, Seçim Kurulu Başkanı Mücahit Kuzu tarafından mazbatası verildi.

        Acar, mazbata töreninde yaptığı konuşmada, kendisini ikinci kez belediye başkanlığı görevine layık gören vatandaşlara teşekkür etti.

        Hizmetlerine ara vermeden devam edeceklerini ifade eden Acar, daha yaşanabilir bir Dikmen için her türlü çabayı göstereceklerini kaydetti.

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