Türkeli Belediye Başkanı Şahin, mazbatasını aldı
AK Parti'den Türkeli Belediye Başkanı seçilen Veysel Şahin, mazbatasını aldı.
AK Parti’den Türkeli Belediye Başkanı seçilen Veysel Şahin, mazbatasını aldı.
Belediye meclis üyeleriyle Türkeli İlçe Seçim Kuruluna gelen Şahin'e hakim Baran Şakiroğlu tarafından mazbatası verildi.
Şahin, burada yaptığı konuşmada, kendisini ikinci kez belediye başkanlığı görevine layık gören vatandaşlara teşekkür etti.
Hizmetlerine ara vermeden devam edeceklerini anlatan Şahin, yaşanabilir bir Türkeli için her türlü çabayı göstereceklerini kaydetti.
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