Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta, emekli çiftin bir kovanla başlayan arıcılık serüveni 35 yıldır sürüyor

        GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Sinop'ta emekli öğretmen çift, 35 yıl önce komşularından aldıkları bir kovanla başladıkları arıcılığı kovan sayısını artırarak devam ettiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 12:05 Güncelleme: 08.04.2024 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta, emekli çiftin bir kovanla başlayan arıcılık serüveni 35 yıldır sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Sinop'ta emekli öğretmen çift, 35 yıl önce komşularından aldıkları bir kovanla başladıkları arıcılığı kovan sayısını artırarak devam ettiriyor.

        Erfelek ilçesine bağlı Uzungürgen köyünde yaşayan Şenol ve Saadet Tabak çiftti, Türkiye'nin çeşitli kentlerinde 25 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 2000 yılında emekli oldu.

        Sinop'un Türkeli ilçesinde görev yaptıkları sırada komşularından bir kovan arı alan çift, 2000 yılına kadar kendi mesleklerinin yanında hobi olarak da arıcılık yapmayı sürdürdü.

        Emekli olunca Uzungürgen köyüne yerleşen Şenol ve Saadet Tabak çifti, burada profesyonel olarak arıcılık yapmaya başladı.

        Tabak çifti, bakım ve bal sağma gibi tüm işlerini kendilerinin yürüttüğü aracılığı, 40 kovanda özveriyle yapmayı sürdürüyor.

        Şenol Tabak, AA muhabirine, gençlik yıllarında hem eşinin hem de kendisinin arılardan korktuğunu söyledi.

        Türkeli ilçesinde öğretmenlik yaptıkları esnada arıcılıkla uğraşan komşularının yurt dışına gitmek zorunda kalınca bir kovan arıyı da kendilerine verdiğini anlatan 68 yaşındaki Tabak, zamanla bu korkularını yendiklerini belirtti.

        On yıl süreyle görev yaptıkları ilçede arıcılık faaliyetlerinde bulunduklarını ifade eden Tabak, şunları söyledi:

        "Emekli olduktan sonra da 24 senedir buradayız. Görev yaptığım çevrede yüzlerce aile biz arıcılık yapıyoruz diye arıcılığa başlamış. Bir arıcılık merakı sevgisi sardı bizi. Güzel bir şey kendi ürettiğimiz hijyenik balı yiyoruz ve arıların sesi bize mızıka, müzik sesi gibi geliyor. İnanın herkes yazın denize gezmeye gidiyor, biz arıların yanına geldiğimizde huzur buluyoruz. Artık bedenen yaşlandık, kaza geçirdik, vücutla da sıkıntımız var ama yine de ölüm döşeğinde de olsam camdan baktığım zaman burada birkaç arı kovanını görmek isterim."

        Saadet Tabak da ilk zamanlar pek hevesli olmamasına karşın zaman geçtikçe kendisinde de arılara karşı merak uyandığını vurguladı.

        Tabak, "Önce bir kovan aldık. Onun başına gidiyor geliyoruz her gün. Arıya kat vereceğiz meğer ana arısı yokmuş, bilmiyoruz tabii. İşte o yıl bal alamadık. Daha sonra o arılar 4 oldu, 5 oldu çoğaldı yani. Ben de eşime yardım ettim, hevesim yoktu ilk zamanlar. Sonra yanına gide gele beni de bir merak sardı." diye konuştu.

        - Hasta ziyaretine bir kase balla gidiyorlar

        Tabak, 1989'dan bu yana eşine arıcılık işlerinde yardımcı olduğunu belirterek, "Zevkli bir iş. Arıların o mayısta, haziranda çalışmalarını, oğul vermesini izlemek çok güzel. Biz mutluyuz, arı başka bir şey. Bir hastamıza gidersek mutlaka bir kase bal götürürüz. Eşimize, dostumuza, tattırırız en azından. Bunlar da bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Akşener: Kurultayda aday olmayacağım
        Akşener: Kurultayda aday olmayacağım
        Yolcu uçağının motor kapağı düştü!
        Yolcu uçağının motor kapağı düştü!
        İstanbul'da firari maymun şaşkınlığı
        İstanbul'da firari maymun şaşkınlığı
        Süper Kupa maçı Avrupa'nın gündeminde!
        Süper Kupa maçı Avrupa'nın gündeminde!
        Altında sert yükseliş neyin nesi?
        Altında sert yükseliş neyin nesi?
        "Orman yangınları Karadeniz'de de görülecek!"
        "Orman yangınları Karadeniz'de de görülecek!"
        Süper Kupa'da Mertens'in görüntüsü dikkat çekti!
        Süper Kupa'da Mertens'in görüntüsü dikkat çekti!
        Feribot battı: Çok sayıda kişi öldü!
        Feribot battı: Çok sayıda kişi öldü!
        Fenerbahçe U19 Takımı'nın tarihe geçen günlüğü...
        Fenerbahçe U19 Takımı'nın tarihe geçen günlüğü...
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Yanardağ lav püskürttü, bu görüntü ortaya çıktı!
        Yanardağ lav püskürttü, bu görüntü ortaya çıktı!
        Süper Kupa tatil edildi: Şimdi ne olacak?
        Süper Kupa tatil edildi: Şimdi ne olacak?
        Obezite Türkiye'de alarm veriyor!
        Obezite Türkiye'de alarm veriyor!
        Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi
        Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi
        Türk futbolunda kaos bitmiyor!
        Türk futbolunda kaos bitmiyor!
        "Denize yağ boşalttı" iddiası... Yorumları okurken öldü!
        "Denize yağ boşalttı" iddiası... Yorumları okurken öldü!
        Kamyonu bırakıp kaçtı! 15 yaşında can aldı!
        Kamyonu bırakıp kaçtı! 15 yaşında can aldı!
        İkinci elde 'denge' açıklaması
        İkinci elde 'denge' açıklaması
        Sadece bu faiz 7 yılda tüm varlığı yer
        Sadece bu faiz 7 yılda tüm varlığı yer

        Benzer Haberler

        Sinop'taki kazada 5 yaşındaki çocuk öldü, annesi ve babası yaralandı
        Sinop'taki kazada 5 yaşındaki çocuk öldü, annesi ve babası yaralandı
        Dikmen'de şehit polisler için mevlit okutuldu
        Dikmen'de şehit polisler için mevlit okutuldu
        Türkeli'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
        Türkeli'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Sinop'ta kalkan balığı kilosu 800 liradan satılıyor
        Sinop'ta kalkan balığı kilosu 800 liradan satılıyor
        Sinop'ta kumar operasyonunda 13 kişiye 126 bin 383 lira para cezası kesildi
        Sinop'ta kumar operasyonunda 13 kişiye 126 bin 383 lira para cezası kesildi